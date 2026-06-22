FTSE 100-Papier Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Shell (ex Royal Dutch Shell)-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Das wäre der Verdienst eines frühen Shell (ex Royal Dutch Shell)-Einstiegs gewesen.
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Heute vor 1 Jahr wurden Trades Shell (ex Royal Dutch Shell)-Anteilen an der Börse LSE ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Anteile bei 26,84 GBP. Bei einem 10.000-GBP-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 372,578 Shell (ex Royal Dutch Shell)-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs des Shell (ex Royal Dutch Shell)-Papiers auf 30,09 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 11.209,02 GBP wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 12,09 Prozent erhöht.
Die Marktkapitalisierung von Shell (ex Royal Dutch Shell) belief sich zuletzt auf 166,87 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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Nachrichten zu Shell (ex Royal Dutch Shell)
Analysen zu Shell (ex Royal Dutch Shell)
|Datum
|Rating
|Analyst
|16.06.2026
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Neutral
|UBS AG
|10.06.2026
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.05.2026
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.05.2026
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.05.2026
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Datum
|Rating
|Analyst
|10.06.2026
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.05.2026
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.05.2026
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.05.2026
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.05.2026
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|16.06.2026
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Neutral
|UBS AG
|08.05.2026
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Neutral
|UBS AG
|28.04.2026
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Neutral
|UBS AG
|09.04.2026
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Neutral
|UBS AG
|08.04.2026
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Sector Perform
|RBC Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|26.08.2020
|Shell (Royal Dutch Shell) (A) Underweight
|Barclays Capital
|29.11.2017
|Shell B Sell
|Citigroup Corp.
|29.11.2017
|Shell (Royal Dutch Shell) (A) Sell
|Citigroup Corp.
|29.11.2017
|Shell B Sell
|Citigroup Corp.
|30.01.2015
|Royal Dutch Shell Grou b Sell
|S&P Capital IQ
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