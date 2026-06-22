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Shell (ex Royal Dutch Shell)-Investition

FTSE 100-Papier Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Shell (ex Royal Dutch Shell)-Investition von vor einem Jahr eingebracht

23.06.26 10:00 Uhr

Das wäre der Verdienst eines frühen Shell (ex Royal Dutch Shell)-Einstiegs gewesen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Shell (ex Royal Dutch Shell)
34,70 EUR -0,02 EUR -0,06%
Charts|News|Analysen
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Heute vor 1 Jahr wurden Trades Shell (ex Royal Dutch Shell)-Anteilen an der Börse LSE ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Anteile bei 26,84 GBP. Bei einem 10.000-GBP-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 372,578 Shell (ex Royal Dutch Shell)-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs des Shell (ex Royal Dutch Shell)-Papiers auf 30,09 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 11.209,02 GBP wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 12,09 Prozent erhöht.

Die Marktkapitalisierung von Shell (ex Royal Dutch Shell) belief sich zuletzt auf 166,87 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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