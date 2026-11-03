Lukratives Shell (ex Royal Dutch Shell)-Investment?

FTSE 100-Papier Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Shell (ex Royal Dutch Shell) von vor 10 Jahren verdient

03.11.26 10:00 Uhr

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie Investoren gebracht.

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Heute vor 10 Jahren wurden Shell (ex Royal Dutch Shell)-Anteile an der Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 19,44 GBP. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 GBP in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 5,144 Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 201,69 GBP, da sich der Wert einer Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie am 02.11.2026 auf 39,21 GBP belief. Das entspricht einem Anstieg um 101,69 Prozent. Am Markt war Shell (ex Royal Dutch Shell) jüngst 229,26 Mrd. GBP wert. Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden. Redaktion Finanzen.net