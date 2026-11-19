FTSE 100-Papier Spirax-Sarco Engineering-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Spirax-Sarco Engineering von vor 10 Jahren abgeworfen
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Spirax-Sarco Engineering-Investment gewesen.
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Vor 10 Jahren wurden Spirax-Sarco Engineering-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs des Spirax-Sarco Engineering-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 41,76 GBP. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 GBP in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 2,395 Spirax-Sarco Engineering-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Spirax-Sarco Engineering-Aktie auf 74,65 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 178,76 GBP wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 78,76 Prozent zugenommen.
Spirax-Sarco Engineering war somit zuletzt am Markt 5,48 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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