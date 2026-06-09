FTSE 100-Papier Spirax-Sarco Engineering-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Spirax-Sarco Engineering-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Lukrative Spirax-Sarco Engineering-Anlage?

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Spirax-Sarco Engineering-Aktie gebracht.

Am 11.06.2025 wurden Spirax-Sarco Engineering-Anteile an der Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Spirax-Sarco Engineering-Aktie bei 60,05 GBP. Wenn ein Anleger damals 1.000 GBP in die Spirax-Sarco Engineering-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 16,653 Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Spirax-Sarco Engineering-Aktie auf 67,80 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1.129,06 GBP wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 12,91 Prozent angezogen.

Spirax-Sarco Engineering wurde am Markt mit 5,02 Mrd. GBP bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net