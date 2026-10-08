FTSE 100-Papier Spirax-Sarco Engineering-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Spirax-Sarco Engineering von vor 3 Jahren verloren

Rentable Spirax-Sarco Engineering-Investition?

08.10.26 10:00 Uhr

Vor Jahren in Spirax-Sarco Engineering-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Am 08.10.2023 wurden Spirax-Sarco Engineering-Anteile via Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Spirax-Sarco Engineering-Papier 94,64 GBP wert. Investoren, die vor 3 Jahren 100 GBP in die Spirax-Sarco Engineering-Aktie investierten, hätten nun 1,057 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 07.10.2026 gerechnet (71,40 GBP), wäre das Investment nun 75,44 GBP wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 24,56 Prozent.

Der Spirax-Sarco Engineering-Wert an der Börse wurde auf 5,43 Mrd. GBP beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net