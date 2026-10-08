DAX 24.823 -1,1%ESt50 6.132 -0,8%MSCI World 4.958 -0,5%Top 10 Crypto 10,72 -3,4%Nas 27.347 -0,7%Bitcoin 72.770 -2,1%Euro 1,1191 -0,1%Öl 105,6 +5,4%Gold 4.106 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Rentable Spirax-Sarco Engineering-Investition?

FTSE 100-Papier Spirax-Sarco Engineering-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Spirax-Sarco Engineering von vor 3 Jahren verloren

Vor Jahren in Spirax-Sarco Engineering-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Am 08.10.2023 wurden Spirax-Sarco Engineering-Anteile via Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Spirax-Sarco Engineering-Papier 94,64 GBP wert. Investoren, die vor 3 Jahren 100 GBP in die Spirax-Sarco Engineering-Aktie investierten, hätten nun 1,057 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 07.10.2026 gerechnet (71,40 GBP), wäre das Investment nun 75,44 GBP wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 24,56 Prozent.

Der Spirax-Sarco Engineering-Wert an der Börse wurde auf 5,43 Mrd. GBP beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

Aktuelle Spirax-Sarco Engineering Aktie News

DatumMeistgelesen
finanzen.netFTSE 100-Papier Spirax-Sarco Engineering-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Spirax-Sarco Engineering von vor 3 Jahren verloren
finanzen.netBörse London in Grün: FTSE 100 am Freitagmittag mit Kursplus
finanzen.netFTSE 100-Wert Spirax-Sarco Engineering-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Spirax-Sarco Engineering-Investment von vor einem Jahr verdient
Werbung - Spirax-Sarco Engineering-Aktie für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln bei finanzen.net zero
finanzen.netFTSE 100-Titel Spirax-Sarco Engineering-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Spirax-Sarco Engineering-Investment von vor 10 Jahren verdient
finanzen.netFTSE 100-Papier Spirax-Sarco Engineering-Aktie: So viel Verlust hätte ein Spirax-Sarco Engineering-Investment von vor 5 Jahren eingebracht
Werbung

Spirax-Sarco Engineering Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Spirax-Sarco Engineering nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"

Keine Analysen gefunden.

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.