FTSE 100-Papier Spirax-Sarco Engineering-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Spirax-Sarco Engineering von vor 5 Jahren eingebracht

Spirax-Sarco Engineering-Anlage unter der Lupe

15.10.26 10:00 Uhr

Bei einem frühen Investment in Spirax-Sarco Engineering-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Heute vor 5 Jahren wurden Spirax-Sarco Engineering-Anteile via Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 149,41 GBP. Bei einer 1.000-GBP-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 6,693 Spirax-Sarco Engineering-Papiere. Da sich der Wert einer Aktie am 14.10.2026 auf 73,25 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 490,25 GBP wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 50,98 Prozent verringert.

Der Börsenwert von Spirax-Sarco Engineering belief sich jüngst auf 5,38 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net