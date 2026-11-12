FTSE 100-Papier Spirax-Sarco Engineering-Aktie: So viel Verlust hätte ein Spirax-Sarco Engineering-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Frühe Investition

12.11.26 10:00 Uhr

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Spirax-Sarco Engineering-Aktie gebracht.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Vor 5 Jahren wurde das Spirax-Sarco Engineering -Papier via Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der Spirax-Sarco Engineering-Anteile betrug an diesem Tag 167,75 GBP. Wenn ein Anleger damals 10.000 GBP in das Spirax-Sarco Engineering-Papier investiert hätte, hätte er nun 59,613 Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Spirax-Sarco Engineering-Papiers auf 76,20 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 4.542,47 GBP wert. Das entspricht einem Schwund von 54,58 Prozent.

Ausgewählte Hebelprodukte auf Spirax-Sarco Engineering

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Spirax-Sarco Engineering

Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Wer­bung