FTSE 100-Papier Spirax-Sarco Engineering-Aktie: So viel Verlust hätte ein Spirax-Sarco Engineering-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Spirax-Sarco Engineering-Aktie gebracht.
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Vor 5 Jahren wurde das Spirax-Sarco Engineering-Papier via Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der Spirax-Sarco Engineering-Anteile betrug an diesem Tag 167,75 GBP. Wenn ein Anleger damals 10.000 GBP in das Spirax-Sarco Engineering-Papier investiert hätte, hätte er nun 59,613 Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Spirax-Sarco Engineering-Papiers auf 76,20 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 4.542,47 GBP wert. Das entspricht einem Schwund von 54,58 Prozent.
Jüngst verzeichnete Spirax-Sarco Engineering eine Marktkapitalisierung von 5,43 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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