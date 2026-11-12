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FTSE 100-Papier Spirax-Sarco Engineering-Aktie: So viel Verlust hätte ein Spirax-Sarco Engineering-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Spirax-Sarco Engineering-Aktie gebracht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Spirax-Sarco Engineering PLC
89.50 EUR -4.00 EUR -4.28 %
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Vor 5 Jahren wurde das Spirax-Sarco Engineering-Papier via Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der Spirax-Sarco Engineering-Anteile betrug an diesem Tag 167,75 GBP. Wenn ein Anleger damals 10.000 GBP in das Spirax-Sarco Engineering-Papier investiert hätte, hätte er nun 59,613 Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Spirax-Sarco Engineering-Papiers auf 76,20 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 4.542,47 GBP wert. Das entspricht einem Schwund von 54,58 Prozent.

Jüngst verzeichnete Spirax-Sarco Engineering eine Marktkapitalisierung von 5,43 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

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