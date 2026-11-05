FTSE 100-Papier Spirax-Sarco Engineering-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Spirax-Sarco Engineering von vor 3 Jahren bedeutet

Spirax-Sarco Engineering-Investment

05.11.26 10:00 Uhr

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Spirax-Sarco Engineering-Aktien verlieren können.

Vor 3 Jahren wurde das Spirax-Sarco Engineering-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse LSE gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 84,76 GBP. Bei einem Spirax-Sarco Engineering-Investment von 1.000 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 11,798 Spirax-Sarco Engineering-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 04.11.2026 auf 73,40 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 865,97 GBP wert. Damit hätte sich das Investment um 13,40 Prozent verkleinert.

Der Börsenwert von Spirax-Sarco Engineering belief sich jüngst auf 5,51 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net