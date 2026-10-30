FTSE 100-Papier Standard Life-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Standard Life von vor 5 Jahren eingefahren

Frühe Investition

30.10.26 10:00 Uhr

Vor Jahren in Standard Life-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 5 Jahren wurden Standard Life-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse LSE gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Standard Life-Papier bei 6,58 GBP. Investoren, die vor 5 Jahren 1.000 GBP in die Standard Life-Aktie investierten, hätten nun 152,068 Anteile im Besitz. Die Investition hätte nun einen Wert von 1.409,67 GBP, da sich der Wert einer Standard Life-Aktie am 29.10.2026 auf 9,27 GBP belief. Aus 1.000 GBP wurden somit 1.409,67 GBP, was einer positiven Performance von 40,97 Prozent entspricht.

Standard Life wurde jüngst mit einem Börsenwert von 9,29 Mrd. GBP gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net