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FTSE 100-Papier Standard Life-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Standard Life von vor einem Jahr abgeworfen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Standard Life-Aktien verdienen können.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Standard Life PLC Registered Shs
10.59 EUR 0.29 EUR 2.82 %
Charts | News | Analysen

Vor 1 Jahr wurde das Standard Life-Papier via Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 6,61 GBP. Bei einem 10.000-GBP-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 1.512,859 Standard Life-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 15.10.2026 13.547,66 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 8,96 GBP belief. Die Steigerung von 10.000 GBP zu 13.547,66 GBP entspricht einer Performance von +35,48 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Standard Life eine Börsenbewertung in Höhe von 8,82 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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