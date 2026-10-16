FTSE 100-Papier Standard Life-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Standard Life von vor einem Jahr abgeworfen
So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Standard Life-Aktien verdienen können.
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Vor 1 Jahr wurde das Standard Life-Papier via Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 6,61 GBP. Bei einem 10.000-GBP-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 1.512,859 Standard Life-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 15.10.2026 13.547,66 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 8,96 GBP belief. Die Steigerung von 10.000 GBP zu 13.547,66 GBP entspricht einer Performance von +35,48 Prozent.
Zuletzt ergab sich für Standard Life eine Börsenbewertung in Höhe von 8,82 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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