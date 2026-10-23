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FTSE 100-Papier Standard Life-Aktie: So viel hätte eine Investition in Standard Life von vor 3 Jahren abgeworfen

Investoren, die vor Jahren in Standard Life-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Standard Life PLC Registered Shs
10.79 EUR -0.01 EUR -0.09 %
Charts | News | Analysen

Das Standard Life-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Standard Life-Papier an diesem Tag bei 4,46 GBP. Investoren, die vor 3 Jahren 100 GBP in die Standard Life-Aktie investierten, hätten nun 22,442 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Standard Life-Papiers auf 9,09 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 203,99 GBP wert. Damit beträgt die Performance des Investments +103,99 Prozent.

Alle Standard Life-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 9,20 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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