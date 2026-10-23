FTSE 100-Papier Standard Life-Aktie: So viel hätte eine Investition in Standard Life von vor 3 Jahren abgeworfen
Investoren, die vor Jahren in Standard Life-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Werte in diesem Artikel
Das Standard Life-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Standard Life-Papier an diesem Tag bei 4,46 GBP. Investoren, die vor 3 Jahren 100 GBP in die Standard Life-Aktie investierten, hätten nun 22,442 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Standard Life-Papiers auf 9,09 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 203,99 GBP wert. Damit beträgt die Performance des Investments +103,99 Prozent.
Alle Standard Life-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 9,20 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Standard Life
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Standard Life
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen