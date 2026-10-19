FTSE 100-Papier StJamess Place-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in StJamess Place von vor 10 Jahren eingebracht
Wer vor Jahren in StJamess Place eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.
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Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem StJamess Place-Papier via Börse LSE ausgeführt. Der Schlusskurs der StJamess Place-Anteile betrug an diesem Tag 9,34 GBP. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1.000 GBP in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 107,124 StJamess Place-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 1.144,08 GBP, da sich der Wert eines StJamess Place-Papiers am 16.10.2026 auf 10,68 GBP belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 14,41 Prozent gesteigert.
Zuletzt ergab sich für StJamess Place eine Börsenbewertung in Höhe von 5,27 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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