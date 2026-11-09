FTSE 100-Papier StJamess Place-Aktie: So viel Verlust hätte eine StJamess Place-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Langfristige Performance

09.11.26 10:00 Uhr

Bei einem frühen Investment in StJamess Place-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Vor 5 Jahren wurde das StJamess Place-Aktie via Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der StJamess Place-Anteile betrug an diesem Tag 15,91 GBP. Bei einem Investment von 1.000 GBP in die StJamess Place-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 62,859 StJamess Place-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 06.11.2026 auf 11,24 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 706,53 GBP wert. Damit wäre die Investition 29,35 Prozent weniger wert.

Der StJamess Place-Wert an der Börse wurde auf 5,56 Mrd. GBP beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net