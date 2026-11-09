DAX 25.983 +0,6%ESt50 6.220 +0,8%MSCI World 4.740 -0,4%Top 10 Crypto 9,73 -2,7%Nas 24.579 +1,1%Bitcoin 66.170 -1,4%Euro 1,1193 +0,4%Öl 97,0 -1,4%Gold 4.097 +0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien ab 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit Finanzen invest. Hier informieren
Suche...
Langfristige Performance

FTSE 100-Papier StJamess Place-Aktie: So viel Verlust hätte eine StJamess Place-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in StJamess Place-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
St.James's Place PLC
13.30 EUR -0.10 EUR -0.75 %
Charts | News | Analysen

Vor 5 Jahren wurde das StJamess Place-Aktie via Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der StJamess Place-Anteile betrug an diesem Tag 15,91 GBP. Bei einem Investment von 1.000 GBP in die StJamess Place-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 62,859 StJamess Place-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 06.11.2026 auf 11,24 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 706,53 GBP wert. Damit wäre die Investition 29,35 Prozent weniger wert.

Der StJamess Place-Wert an der Börse wurde auf 5,56 Mrd. GBP beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

Aktuelle St.Jamess Place Aktie News

Werbung

St.Jamess Place Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für St.Jamess Place nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
17.01.14 StJamess Place kaufen Deutsche Bank AG

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.