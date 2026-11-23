Lukrative Tesco-Investition?

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Tesco-Aktien verdienen können.

Am 23.11.2025 wurde das Tesco-Papier an der Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 4,53 GBP. Wenn ein Anleger damals 1.000 GBP in die Tesco-Aktie investiert hätte, hätte er nun 220,994 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 1.222,10 GBP, da sich der Wert eines Tesco-Anteils am 20.11.2026 auf 5,53 GBP belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 22,21 Prozent angezogen.

Tesco markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 34,25 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net