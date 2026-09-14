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Lukrative Tesco-Investition?

FTSE 100-Papier Tesco-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Tesco-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Tesco-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Tesco PLC
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Am 14.09.2021 wurde die Tesco-Aktie via Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 2,56 GBP. Wenn ein Anleger damals 100 GBP in das Tesco-Papier investiert hätte, hätte er nun 39,093 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 11.09.2026 181,94 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 4,65 GBP belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 81,94 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von Tesco belief sich zuletzt auf 28,97 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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Datum Rating Analyst
12.06.25 Tesco Buy Jefferies & Company Inc.
17.06.22 Tesco Buy UBS AG
17.06.22 Tesco Overweight JP Morgan Chase & Co.

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