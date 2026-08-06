FTSE 100-Papier Tritax Big Box REIT-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Tritax Big Box REIT-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Tritax Big Box REIT-Aktien gewesen.
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Am 13.08.2016 wurde das Tritax Big Box REIT-Papier via Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 1,32 GBP. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10.000 GBP in den Konzern investierten, besitzen nun 7.559,608 Tritax Big Box REIT-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 12.261,68 GBP, da sich der Wert einer Tritax Big Box REIT-Aktie am 12.08.2026 auf 1,62 GBP belief. Damit wäre die Investition um 22,62 Prozent gestiegen.
Der Börsenwert von Tritax Big Box REIT belief sich jüngst auf 4,77 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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