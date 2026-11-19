Tritax Big Box REIT-Anlage

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Tritax Big Box REIT-Aktie gebracht.

Vor 3 Jahren wurde das Tritax Big Box REIT-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse LSE gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Tritax Big Box REIT-Anteile bei 1,53 GBP. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1.000 GBP in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 653,595 Tritax Big Box REIT-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 18.11.2026 947,71 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 1,45 GBP belief. Das entspricht einem Schwund von 5,23 Prozent.

Tritax Big Box REIT wurde am Markt mit 4,25 Mrd. GBP bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net