Tritax Big Box REIT-Anlage unter der Lupe

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Tritax Big Box REIT-Einstiegs gewesen.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Tritax Big Box REIT -Aktie via Börse LSE ausgeführt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 2,40 GBP wert. Bei einer 10.000-GBP-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 4.168,577 Tritax Big Box REIT-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 5.965,23 GBP, da sich der Wert einer Tritax Big Box REIT-Aktie am 25.11.2026 auf 1,43 GBP belief. Das entspricht einer Abnahme von 40,35 Prozent.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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