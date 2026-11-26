FTSE 100-Papier Tritax Big Box REIT-Aktie: So viel Verlust hätte eine Tritax Big Box REIT-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Tritax Big Box REIT-Einstiegs gewesen.
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Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Tritax Big Box REIT-Aktie via Börse LSE ausgeführt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 2,40 GBP wert. Bei einer 10.000-GBP-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 4.168,577 Tritax Big Box REIT-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 5.965,23 GBP, da sich der Wert einer Tritax Big Box REIT-Aktie am 25.11.2026 auf 1,43 GBP belief. Das entspricht einer Abnahme von 40,35 Prozent.
Jüngst verzeichnete Tritax Big Box REIT eine Marktkapitalisierung von 4,15 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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