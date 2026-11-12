FTSE 100-Papier Tritax Big Box REIT-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Tritax Big Box REIT von vor einem Jahr angefallen
Bei einem frühen Investment in Tritax Big Box REIT-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.
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Am 12.11.2025 wurde die Tritax Big Box REIT-Aktie via Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 1,52 GBP. Hätte ein Anleger 100 GBP zu diesem Zeitpunkt in die Tritax Big Box REIT-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 65,660 Tritax Big Box REIT-Anteilen. Die gehaltenen Tritax Big Box REIT-Aktien wären am 11.11.2026 97,05 GBP wert, da der Schlussstand 1,48 GBP betrug. Damit beträgt die Performance des Investments -2,95 Prozent.
Am Markt war Tritax Big Box REIT jüngst 4,32 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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