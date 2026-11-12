FTSE 100-Papier Tritax Big Box REIT-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Tritax Big Box REIT von vor einem Jahr angefallen

Frühe Investition

12.11.26 10:00 Uhr

Bei einem frühen Investment in Tritax Big Box REIT-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Am 12.11.2025 wurde die Tritax Big Box REIT -Aktie via Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 1,52 GBP. Hätte ein Anleger 100 GBP zu diesem Zeitpunkt in die Tritax Big Box REIT-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 65,660 Tritax Big Box REIT-Anteilen. Die gehaltenen Tritax Big Box REIT-Aktien wären am 11.11.2026 97,05 GBP wert, da der Schlussstand 1,48 GBP betrug. Damit beträgt die Performance des Investments -2,95 Prozent.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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