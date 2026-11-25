Hochrechnung

Das wäre der Verdienst eines frühen Unilever-Einstiegs gewesen.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse LSE Handel mit Unilever-Anteilen statt. Diesen Tag beendete das Unilever-Papier bei 33,91 GBP. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 10.000 GBP in die Unilever-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 294,898 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 14.615,14 GBP, da sich der Wert einer Unilever-Aktie am 24.11.2026 auf 49,56 GBP belief. Das entspricht einem Zuwachs um 46,15 Prozent.

Der Marktwert von Unilever betrug jüngst 104,75 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net