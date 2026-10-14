FTSE 100-Papier Unilever-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Unilever-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Bei einem frühen Unilever-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.
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Vor 3 Jahren wurde das Unilever-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Unilever-Anteile 41,96 GBP wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10.000 GBP in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 238,307 Unilever-Aktien im Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 13.10.2026 11.225,43 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 47,11 GBP belief. Aus 10.000 GBP wurden somit 11.225,43 GBP, was einer positiven Performance von 12,25 Prozent entspricht.
Der Unilever-Wert an der Börse wurde auf 102,07 Mrd. GBP beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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