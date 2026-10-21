FTSE 100-Papier Unilever-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Unilever von vor 5 Jahren verdient
Vor Jahren in Unilever eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.
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Am 21.10.2021 wurde das Unilever-Papier an der Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Unilever-Papier bei 41,25 GBP. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 100 GBP in die Unilever-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 2,424 Anteilen. Die gehaltenen Unilever-Anteile wären am 20.10.2026 118,88 GBP wert, da der Schlussstand 49,04 GBP betrug. Damit wäre die Investition um 18,88 Prozent gestiegen.
Die Marktkapitalisierung von Unilever bezifferte sich zuletzt auf 105,61 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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