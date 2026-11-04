FTSE 100-Papier Unilever-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Unilever von vor einem Jahr verloren

Lukratives Unilever-Investment?

04.11.26 10:00 Uhr

Vor Jahren in Unilever eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse LSE Handel mit der Unilever -Aktie statt. Diesen Handelstag beendeten die Unilever-Anteile bei 49,50 GBP. Wenn ein Anleger damals 10.000 GBP in das Unilever-Papier investiert hätte, hätte er nun 202,010 Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Unilever-Aktie auf 48,57 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 9.811,63 GBP wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 1,88 Prozent eingebüßt.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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