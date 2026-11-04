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Lukratives Unilever-Investment?

FTSE 100-Papier Unilever-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Unilever von vor einem Jahr verloren

Vor Jahren in Unilever eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Unilever PLC
57.90 EUR -0.10 EUR -0.17 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse LSE Handel mit der Unilever-Aktie statt. Diesen Handelstag beendeten die Unilever-Anteile bei 49,50 GBP. Wenn ein Anleger damals 10.000 GBP in das Unilever-Papier investiert hätte, hätte er nun 202,010 Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Unilever-Aktie auf 48,57 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 9.811,63 GBP wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 1,88 Prozent eingebüßt.

Am Markt war Unilever jüngst 105,63 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

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Datum Rating Analyst
08:01 Unilever Overweight JP Morgan Chase & Co.
03.11.26 Unilever Underperform Jefferies & Company Inc.
03.11.26 Unilever Sector Perform RBC Capital Markets
02.11.26 Unilever Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.10.26 Unilever Overweight JP Morgan Chase & Co.

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