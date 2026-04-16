FTSE 100-Papier Unilever-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Unilever von vor einem Jahr angefallen
Bei einem frühen Investment in Unilever-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.
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Am 22.04.2025 wurde die Unilever-Aktie an der Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Unilever-Anteile bei 46,37 GBP. Hätte ein Anleger 1.000 GBP zu diesem Zeitpunkt in die Unilever-Aktie investiert, befänden sich nun 21,567 Unilever-Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 909,90 GBP, da sich der Wert eines Unilever-Anteils am 21.04.2026 auf 42,19 GBP belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 9,01 Prozent eingebüßt.
Am Markt war Unilever jüngst 93,28 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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