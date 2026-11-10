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United Utilities-Anlage im Blick

FTSE 100-Papier United Utilities-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in United Utilities von vor 10 Jahren eingebracht

Bei einem frühen United Utilities-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
United Utilities PLC
18.60 EUR 0.10 EUR 0.54 %
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Vor 10 Jahren wurde das United Utilities-Aktie via Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 8,66 GBP. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10.000 GBP in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1.155,402 United Utilities-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 09.11.2026 17.862,51 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 15,46 GBP belief. Aus 10.000 GBP wurden somit 17.862,51 GBP, was einer positiven Performance von 78,63 Prozent entspricht.

United Utilities markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 11,48 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

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Datum Rating Analyst
14.11.25 United Utilities Buy Deutsche Bank AG
23.11.12 United Utilities Group neutral Exane-BNP Paribas SA
19.05.05 United Utilities: Underweight JP Morgan
01.04.05 United Utilities: Underperform Goldman Sachs

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