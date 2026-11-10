FTSE 100-Papier United Utilities-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in United Utilities von vor 10 Jahren eingebracht

United Utilities-Anlage im Blick

10.11.26 10:00 Uhr

Bei einem frühen United Utilities-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Vor 10 Jahren wurde das United Utilities-Aktie via Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 8,66 GBP. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10.000 GBP in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1.155,402 United Utilities-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 09.11.2026 17.862,51 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 15,46 GBP belief. Aus 10.000 GBP wurden somit 17.862,51 GBP, was einer positiven Performance von 78,63 Prozent entspricht.

United Utilities markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 11,48 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net