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Rentable United Utilities-Investition?

FTSE 100-Papier United Utilities-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in United Utilities von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren in United Utilities eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Werte in diesem Artikel
Aktien
United Utilities PLC
18.07 EUR 0.25 EUR 1.40 %
Charts | News | Analysen

Die United Utilities-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs des United Utilities-Papiers betrug an diesem Tag 10,54 GBP. Wenn man vor 3 Jahren 100 GBP in die United Utilities-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 9,492 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 26.10.2026 auf 15,06 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 142,95 GBP wert. Das entspricht einem Zuwachs um 42,95 Prozent.

United Utilities wurde jüngst mit einem Börsenwert von 11,18 Mrd. GBP gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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Datum Rating Analyst
14.11.25 United Utilities Buy Deutsche Bank AG
23.11.12 United Utilities Group neutral Exane-BNP Paribas SA
19.05.05 United Utilities: Underweight JP Morgan
01.04.05 United Utilities: Underperform Goldman Sachs

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