FTSE 100-Papier United Utilities-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in United Utilities von vor 3 Jahren eingebracht
Vor Jahren in United Utilities eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.
Werte in diesem Artikel
Die United Utilities-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs des United Utilities-Papiers betrug an diesem Tag 10,54 GBP. Wenn man vor 3 Jahren 100 GBP in die United Utilities-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 9,492 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 26.10.2026 auf 15,06 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 142,95 GBP wert. Das entspricht einem Zuwachs um 42,95 Prozent.
United Utilities wurde jüngst mit einem Börsenwert von 11,18 Mrd. GBP gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf United Utilities
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf United Utilities
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen