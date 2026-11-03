FTSE 100-Papier United Utilities-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in United Utilities von vor 5 Jahren eingefahren
Wer vor Jahren in United Utilities-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.
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Vor 5 Jahren wurde das United Utilities-Papier via Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 10,52 GBP. Wer vor 5 Jahren 1.000 GBP in die United Utilities-Aktie investiert hat, hat nun 95,057 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der United Utilities-Aktie auf 15,41 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1.464,83 GBP wert. Das entspricht einem Anstieg um 46,48 Prozent.
Der Börsenwert von United Utilities belief sich zuletzt auf 11,39 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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