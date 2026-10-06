FTSE 100-Papier United Utilities-Aktie: So viel Gewinn hätte eine United Utilities-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

United Utilities-Performance im Blick

06.10.26 10:00 Uhr

Vor Jahren in United Utilities eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Die United Utilities-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 9,81 GBP wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 GBP in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 10,196 United Utilities-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 05.10.2026 143,66 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 14,09 GBP belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 43,66 Prozent angezogen.

Zuletzt ergab sich für United Utilities eine Börsenbewertung in Höhe von 10,54 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net