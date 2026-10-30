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Vodafone Group-Anlage

FTSE 100-Papier Vodafone Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Vodafone Group-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Vodafone Group-Aktien verdienen können.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Vodafone Group PLC
1.40 EUR 0.00 EUR -0.11 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 3 Jahren wurden Trades Vodafone Group-Anteilen an der Börse LSE ausgeführt. Zum Handelsende standen Vodafone Group-Anteile an diesem Tag bei 0,77 GBP. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10.000 GBP in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 13.032,712 Vodafone Group-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 15.215,69 GBP, da sich der Wert eines Vodafone Group-Papiers am 29.10.2026 auf 1,17 GBP belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 52,16 Prozent angezogen.

Jüngst verzeichnete Vodafone Group eine Marktkapitalisierung von 27,05 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

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Datum Rating Analyst
29.10.26 Vodafone Group Underweight JP Morgan Chase & Co.
20.10.26 Vodafone Group Underweight Barclays Capital
09.10.26 Vodafone Group Buy Deutsche Bank AG
08.10.26 Vodafone Group Buy Deutsche Bank AG
02.10.26 Vodafone Group Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Information

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