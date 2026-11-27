FTSE 100-Papier Vodafone Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Vodafone Group-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Vodafone Group-Aktien gewesen.
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Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Vodafone Group-Papier an der Börse LSE ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 0,71 GBP. Bei einem Investment von 100 GBP in das Vodafone Group-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 140,766 Vodafone Group-Anteilen. Die gehaltenen Vodafone Group-Anteile wären am 26.11.2026 145,06 GBP wert, da der Schlussstand 1,03 GBP betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 45,06 Prozent vermehrt.
Die Marktkapitalisierung von Vodafone Group belief sich zuletzt auf 23,59 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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