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Vodafone Group-Investment

FTSE 100-Papier Vodafone Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Vodafone Group-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Vodafone Group-Aktien gewesen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Vodafone Group PLC
1.40 EUR -0.03 EUR -2.03 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 5 Jahren wurde das Vodafone Group-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Vodafone Group-Anteile 1,11 GBP wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 GBP in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 90,005 Vodafone Group-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 1,19 GBP gerechnet, wäre die Investition nun 107,47 GBP wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 7,47 Prozent erhöht.

Vodafone Group markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 28,09 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

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Datum Rating Analyst
04.11.26 Vodafone Group Sell UBS AG
29.10.26 Vodafone Group Underweight JP Morgan Chase & Co.
20.10.26 Vodafone Group Underweight Barclays Capital
09.10.26 Vodafone Group Buy Deutsche Bank AG
08.10.26 Vodafone Group Buy Deutsche Bank AG

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