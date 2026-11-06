FTSE 100-Papier Vodafone Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Vodafone Group-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Vodafone Group-Investment

06.11.26 10:00 Uhr

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Vodafone Group-Aktien gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurde das Vodafone Group-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Vodafone Group-Anteile 1,11 GBP wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 GBP in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 90,005 Vodafone Group-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 1,19 GBP gerechnet, wäre die Investition nun 107,47 GBP wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 7,47 Prozent erhöht.

Vodafone Group markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 28,09 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net