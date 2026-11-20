Langfristige Anlage

Vor Jahren in Vodafone Group eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Vor 1 Jahr wurden Vodafone Group-Anteile via Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der Vodafone Group-Aktie betrug an diesem Tag 0,90 GBP. Wenn man vor 1 Jahr 10.000 GBP in die Vodafone Group-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 11.133,378 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 12.185,48 GBP, da sich der Wert einer Vodafone Group-Aktie am 19.11.2026 auf 1,09 GBP belief. Aus 10.000 GBP wurden somit 12.185,48 GBP, was einer positiven Performance von 21,85 Prozent entspricht.

Vodafone Group wurde am Markt mit 26,41 Mrd. GBP bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net