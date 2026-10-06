FTSE 100-Papier Weir Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Weir Group von vor 10 Jahren abgeworfen
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Weir Group-Investment gewesen.
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Vor 10 Jahren wurde das Weir Group-Aktie via Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 17,49 GBP. Wenn man vor 10 Jahren 100 GBP in die Weir Group-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 5,718 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 05.10.2026 gerechnet (25,82 GBP), wäre das Investment nun 147,63 GBP wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 47,63 Prozent angezogen.
Weir Group markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 6,66 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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