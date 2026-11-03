FTSE 100-Papier Weir Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Weir Group-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Wer vor Jahren in Weir Group eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.
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Heute vor 10 Jahren fand an der Börse LSE Handel mit Weir Group-Anteilen statt. Diesen Tag beendete das Weir Group-Papier bei 15,90 GBP. Bei einem Weir Group-Investment von 1.000 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 62,893 Weir Group-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 02.11.2026 1.675,47 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 26,64 GBP belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 67,55 Prozent angezogen.
Jüngst verzeichnete Weir Group eine Marktkapitalisierung von 6,59 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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