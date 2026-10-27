FTSE 100-Papier Weir Group-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Weir Group-Investment von vor 5 Jahren verdient
Bei einem frühen Investment in Weir Group-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.
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Am 27.10.2021 wurden Weir Group-Anteile an der Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Weir Group-Aktie bei 17,41 GBP. Wer vor 5 Jahren 100 GBP in die Weir Group-Aktie investiert hat, hat nun 5,744 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 26.10.2026 gerechnet (25,76 GBP), wäre das Investment nun 147,96 GBP wert. Das entspricht einer Zunahme von 47,96 Prozent.
Der Börsenwert von Weir Group belief sich jüngst auf 6,64 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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