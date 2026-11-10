FTSE 100-Papier Weir Group-Aktie: So viel Verlust hätte ein Weir Group-Investment von vor einem Jahr eingebracht
So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Weir Group-Aktie Anlegern gebracht.
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Vor 1 Jahr wurde das Weir Group-Aktie via Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Weir Group-Papier bei 29,04 GBP. Wenn man vor 1 Jahr 10.000 GBP in die Weir Group-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 344,353 Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 09.11.2026 auf 23,70 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 8.161,16 GBP wert. Das kommt einer Abnahme um 18,39 Prozent gleich.
Zuletzt verbuchte Weir Group einen Börsenwert von 6,09 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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