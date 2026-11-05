FTSE 100-Papier Whitbread-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Whitbread von vor 5 Jahren bedeutet

Whitbread-Investment im Blick

05.11.26 10:00 Uhr

Investoren, die vor Jahren in Whitbread-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse LSE Handel mit der Whitbread-Aktie statt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 34,05 GBP. Wer vor 5 Jahren 10.000 GBP in die Whitbread-Aktie investiert hat, hat nun 293,653 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 04.11.2026 8.272,19 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 28,17 GBP belief. Das entspricht einer Abnahme von 17,28 Prozent.

Der Börsenwert von Whitbread belief sich jüngst auf 4,66 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net