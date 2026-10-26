FTSE 100-Papier WPP 2012-Aktie: So viel hätten Anleger an einem WPP 2012-Investment von vor einem Jahr verdient
Das wäre der Gewinn bei einem frühen WPP 2012-Investment gewesen.
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Am 26.10.2025 wurden WPP 2012-Anteile via Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 3,61 GBP. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10.000 GBP in den Konzern investierten, besitzen nun 2.769,316 WPP 2012-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 3,98 GBP gerechnet, wäre die Investition nun 11.032,95 GBP wert. Die Steigerung von 10.000 GBP zu 11.032,95 GBP entspricht einer Performance von +10,33 Prozent.
WPP 2012 wurde jüngst mit einem Börsenwert von 4,30 Mrd. GBP gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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