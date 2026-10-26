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WPP 2012-Investition im Blick

FTSE 100-Papier WPP 2012-Aktie: So viel hätten Anleger an einem WPP 2012-Investment von vor einem Jahr verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen WPP 2012-Investment gewesen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
WPP 2012 PLC
4.77 EUR 0.12 EUR 2.58 %
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Am 26.10.2025 wurden WPP 2012-Anteile via Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 3,61 GBP. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10.000 GBP in den Konzern investierten, besitzen nun 2.769,316 WPP 2012-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 3,98 GBP gerechnet, wäre die Investition nun 11.032,95 GBP wert. Die Steigerung von 10.000 GBP zu 11.032,95 GBP entspricht einer Performance von +10,33 Prozent.

WPP 2012 wurde jüngst mit einem Börsenwert von 4,30 Mrd. GBP gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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WPP 2012 Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für WPP 2012 nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
11.09.23 WPP 2012 Hold Deutsche Bank AG
31.01.22 WPP 2012 Overweight JP Morgan Chase & Co.
28.01.22 WPP 2012 Overweight Barclays Capital
20.01.22 WPP 2012 Buy Goldman Sachs Group Inc.
14.01.22 WPP 2012 Buy UBS AG

Information

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