FTSE 100-Papier WPP 2012-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in WPP 2012 von vor 5 Jahren angefallen

Rentabler WPP 2012-Einstieg?

09.11.26 10:00 Uhr

Bei einem frühen WPP 2012-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Die WPP 2012 -Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 10,93 GBP wert. Bei einem 1.000-GBP-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 91,487 WPP 2012-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs auf 4,09 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 373,91 GBP wert. Das entspricht einer Abnahme von 62,61 Prozent.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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