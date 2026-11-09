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Rentabler WPP 2012-Einstieg?

FTSE 100-Papier WPP 2012-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in WPP 2012 von vor 5 Jahren angefallen

Bei einem frühen WPP 2012-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
WPP 2012 PLC
4.81 EUR -0.04 EUR -0.82 %
Charts | News | Analysen

Die WPP 2012-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 10,93 GBP wert. Bei einem 1.000-GBP-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 91,487 WPP 2012-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs auf 4,09 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 373,91 GBP wert. Das entspricht einer Abnahme von 62,61 Prozent.

Am Markt war WPP 2012 jüngst 4,41 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

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WPP 2012 Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für WPP 2012 nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
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Datum Rating Analyst
11.09.23 WPP 2012 Hold Deutsche Bank AG
31.01.22 WPP 2012 Overweight JP Morgan Chase & Co.
28.01.22 WPP 2012 Overweight Barclays Capital
20.01.22 WPP 2012 Buy Goldman Sachs Group Inc.
14.01.22 WPP 2012 Buy UBS AG

Information

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