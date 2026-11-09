FTSE 100-Papier WPP 2012-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in WPP 2012 von vor 5 Jahren angefallen
Bei einem frühen WPP 2012-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.
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Die WPP 2012-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 10,93 GBP wert. Bei einem 1.000-GBP-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 91,487 WPP 2012-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs auf 4,09 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 373,91 GBP wert. Das entspricht einer Abnahme von 62,61 Prozent.
Am Markt war WPP 2012 jüngst 4,41 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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