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FTSE 100-Titel 3i-Aktie: So viel Gewinn hätte eine 3i-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

03.11.26 10:00 Uhr

Wer vor Jahren in 3i eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

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Werte in diesem Artikel Aktien 3i plc 30.29 EUR 0.60 EUR 2.02 % Charts | News | Analysen Aktie kaufen Kaufen Verkaufen

Heute vor 3 Jahren wurden Trades 3i-Anteilen an der Börse LSE ausgeführt. Diesen Tag beendete die 3i-Aktie bei 19,93 GBP. Bei einer 1.000-GBP-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 50,176 3i-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 1.268,44 GBP, da sich der Wert eines 3i-Papiers am 02.11.2026 auf 25,28 GBP belief. Die Steigerung von 1.000 GBP zu 1.268,44 GBP entspricht einer Performance von +26,84 Prozent. Jüngst verzeichnete 3i eine Marktkapitalisierung von 24,82 Mrd. GBP. Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden. Redaktion Finanzen.net