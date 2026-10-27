FTSE 100-Titel 3i-Aktie: So viel hätten Anleger an einem 3i-Investment von vor einem Jahr verloren
Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die 3i-Aktie gebracht.
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3i-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das 3i-Papier bei 44,59 GBP. Investoren, die vor 1 Jahr 100 GBP in die 3i-Aktie investierten, hätten nun 2,243 Anteile im Besitz. Da sich der letzte Schlusskurs auf 23,71 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 53,17 GBP wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 46,83 Prozent verringert.
3i wurde jüngst mit einem Börsenwert von 24,06 Mrd. GBP gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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