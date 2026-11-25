FTSE 100-Titel Aberdeen Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Aberdeen Group von vor 3 Jahren eingebracht
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Aberdeen Group-Aktien gewesen.
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Das Aberdeen Group-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 1,69 GBP. Bei einer 1.000-GBP-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 592,417 Aberdeen Group-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 24.11.2026 gerechnet (2,17 GBP), wäre die Investition nun 1.284,36 GBP wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 28,44 Prozent erhöht.
Jüngst verzeichnete Aberdeen Group eine Marktkapitalisierung von 3,93 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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