FTSE 100-Titel Aberdeen Group-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Aberdeen Group-Investment von vor einem Jahr verdient

Aberdeen Group-Performance

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Aberdeen Group-Aktie gebracht.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Aberdeen Group-Aktie an der Börse LSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Aberdeen Group-Papier bei 1,87 GBP. Bei einem Investment von 1.000 GBP in Aberdeen Group-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 535,045 Aberdeen Group-Aktien. Die gehaltenen Aberdeen Group-Papiere wären am 30.06.2026 1.274,48 GBP wert, da der Schlussstand 2,38 GBP betrug. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 27,45 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von Aberdeen Group bezifferte sich zuletzt auf 4,20 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net