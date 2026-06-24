DAX25.058 +0,3%Est506.318 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto7,6400 +1,6%Nas26.214 +1,5%Bitcoin51.341 +0,1%Euro1,1397 -0,2%Öl72,76 -0,2%Gold3.982 -0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Deutsche Telekom 555750 Rheinmetall 703000 SpaceX A42D4F Volkswagen (VW) vz. 766403 Bayer BAY001 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 Lufthansa 823212 Infineon 623100 Micron Technology 869020 Allianz 840400 Microsoft 870747 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 BMW 519000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX höher um 25.000 Punkte -- Gewinne an den Börsen in Asien -- Chipaktien mit Rekordquartal -- Trumps Kryptogeschäfte bringen eine Milliarde Dollar -- Lime, Bayer, Samsung, SK hynix, adidas im Fokus
Top News
BMW zündet nächste Rückkauf-Offensive über 625 Millionen Euro - Aktie fester BMW zündet nächste Rückkauf-Offensive über 625 Millionen Euro - Aktie fester
EU setzt Zolldeal mit den USA um: Industriegüter und Hummer nun zollfrei EU setzt Zolldeal mit den USA um: Industriegüter und Hummer nun zollfrei
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Aberdeen Group-Performance

FTSE 100-Titel Aberdeen Group-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Aberdeen Group-Investment von vor einem Jahr verdient

01.07.26 10:00 Uhr

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Aberdeen Group-Aktie gebracht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Aberdeen Group
2,72 EUR 0,04 EUR 1,42%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Aberdeen Group-Aktie an der Börse LSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Aberdeen Group-Papier bei 1,87 GBP. Bei einem Investment von 1.000 GBP in Aberdeen Group-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 535,045 Aberdeen Group-Aktien. Die gehaltenen Aberdeen Group-Papiere wären am 30.06.2026 1.274,48 GBP wert, da der Schlussstand 2,38 GBP betrug. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 27,45 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von Aberdeen Group bezifferte sich zuletzt auf 4,20 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

Nachrichten zu Aberdeen Group

DatumMeistgelesen

Analysen zu Aberdeen Group

DatumRatingAnalyst
12.07.2013Standard Life verkaufenNomura
16.04.2013Standard Life verkaufenMorgan Stanley
11.04.2013Standard Life verkaufenBernstein
20.03.2013Standard Life verkaufenBarclays Capital
28.02.2013Standard Life verkaufenCredit Suisse Group
DatumRatingAnalyst
28.11.2012Standard Life outperformExane-BNP Paribas SA
22.11.2012Standard Life overweightJ.P. Morgan Cazenove
19.11.2012Standard Life outperformExane-BNP Paribas SA
02.11.2012Standard Life outperformExane-BNP Paribas SA
09.10.2012Standard Life outperformExane-BNP Paribas SA
DatumRatingAnalyst
22.08.2012Standard Life holdDeutsche Bank AG
15.08.2012Standard Life holdSociété Générale Group S.A. (SG)
13.08.2012Standard Life holdSociété Générale Group S.A. (SG)
15.06.2012Standard Life holdSociété Générale Group S.A. (SG)
DatumRatingAnalyst
12.07.2013Standard Life verkaufenNomura
16.04.2013Standard Life verkaufenMorgan Stanley
11.04.2013Standard Life verkaufenBernstein
20.03.2013Standard Life verkaufenBarclays Capital
28.02.2013Standard Life verkaufenCredit Suisse Group

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Aberdeen Group nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen