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Lukrativer Aberdeen Group-Einstieg?

FTSE 100-Titel Aberdeen Group-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Aberdeen Group von vor 5 Jahren verloren

Bei einem frühen Aberdeen Group-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Aberdeen Group
2.64 EUR -0.01 EUR -0.45 %
Charts | News | Analysen

Am 04.11.2021 wurde das Aberdeen Group-Papier via Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der Aberdeen Group-Anteile betrug an diesem Tag 2,54 GBP. Wenn ein Anleger damals 1.000 GBP in das Aberdeen Group-Papier investiert hätte, befänden sich nun 394,011 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Aberdeen Group-Aktie auf 2,24 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 881,80 GBP wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 11,82 Prozent abgenommen.

Am Markt war Aberdeen Group jüngst 4,02 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

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12.07.13 Standard Life verkaufen Nomura
16.04.13 Standard Life verkaufen Morgan Stanley
11.04.13 Standard Life verkaufen Bernstein
20.03.13 Standard Life verkaufen Barclays Capital
28.02.13 Standard Life verkaufen Credit Suisse Group

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