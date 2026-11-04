FTSE 100-Titel Aberdeen Group-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Aberdeen Group von vor 5 Jahren verloren

Lukrativer Aberdeen Group-Einstieg?

04.11.26 10:00 Uhr

Bei einem frühen Aberdeen Group-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Am 04.11.2021 wurde das Aberdeen Group -Papier via Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der Aberdeen Group-Anteile betrug an diesem Tag 2,54 GBP. Wenn ein Anleger damals 1.000 GBP in das Aberdeen Group-Papier investiert hätte, befänden sich nun 394,011 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Aberdeen Group-Aktie auf 2,24 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 881,80 GBP wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 11,82 Prozent abgenommen.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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