FTSE 100-Titel Aberdeen Group-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Aberdeen Group von vor 5 Jahren verloren
Bei einem frühen Aberdeen Group-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.
Werte in diesem Artikel
Am 04.11.2021 wurde das Aberdeen Group-Papier via Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der Aberdeen Group-Anteile betrug an diesem Tag 2,54 GBP. Wenn ein Anleger damals 1.000 GBP in das Aberdeen Group-Papier investiert hätte, befänden sich nun 394,011 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Aberdeen Group-Aktie auf 2,24 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 881,80 GBP wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 11,82 Prozent abgenommen.
Am Markt war Aberdeen Group jüngst 4,02 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Aberdeen Group
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Aberdeen Group
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen