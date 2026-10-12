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FTSE 100-Titel Admiral Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Admiral Group-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Admiral Group-Aktie Investoren gebracht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Admiral Group PLC
42.68 EUR -0.24 EUR -0.56 %
Charts | News | Analysen

Die Admiral Group-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Admiral Group-Anteile bei 24,02 GBP. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 GBP in den Konzern investierten, besitzen nun 4,163 Admiral Group-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 150,87 GBP, da sich der Wert eines Admiral Group-Anteils am 09.10.2026 auf 36,24 GBP belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 50,87 Prozent zugenommen.

Der Marktwert von Admiral Group betrug jüngst 11,10 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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Datum Rating Analyst
13.12.12 Admiral Group underperform Exane-BNP Paribas SA
07.11.12 Admiral Group underperform RBC Capital Markets
05.11.12 Admiral Group underperform Exane-BNP Paribas SA
18.10.12 Admiral Group buy Nomura
18.10.12 Admiral Group underperform Exane-BNP Paribas SA

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