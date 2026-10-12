FTSE 100-Titel Admiral Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Admiral Group-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Admiral Group-Aktie Investoren gebracht.
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Die Admiral Group-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Admiral Group-Anteile bei 24,02 GBP. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 GBP in den Konzern investierten, besitzen nun 4,163 Admiral Group-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 150,87 GBP, da sich der Wert eines Admiral Group-Anteils am 09.10.2026 auf 36,24 GBP belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 50,87 Prozent zugenommen.
Der Marktwert von Admiral Group betrug jüngst 11,10 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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