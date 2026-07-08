FTSE 100-Titel Airtel Africa-Aktie: Diese Dividende steht Airtel Africa-Anlegern zu

Aktie mit Dividende

10.07.26 14:03 Uhr

Anteilseigner aufpasst: So hoch fällt die Airtel Africa-Dividendenausschüttung aus.

Für das Jahr 2026 wurde im Rahmen der Hauptversammlung von FTSE 100-Papier Airtel Africa am 09.07.2026 eine Dividende in Höhe von 0,05 GBP beschlossen. Damit ergab sich für die Dividende im Vergleich zum Vorjahr keine Veränderung. 183,57 Mio. GBP werden somit insgesamt an Anleger ausgeschüttet. Damit wurde die Airtel Africa-Gesamtdividendenausschüttung im Vergleich zum Vorjahr um 2,26 Prozent erhöht.

Ausschüttungsrendite im Blick

Zum London-Schluss ging das Airtel Africa-Wertpapier am Tag der Hauptversammlung bei 3,22 GBP aus dem Handel. Am heutigen Freitag, dem Ex-Dividende-Tag, erfolgt der Dividendenabschlag auf den Airtel Africa-Anteilsschein. Der Ex-Dividende-Handel kann optisch negative Auswirkungen auf den Aktienkurs haben. Kurze Zeit später wird die Dividende an die Investoren ausgezahlt. Die Airtel Africa-Dividendenrendite für 2026 beträgt 1,56 Prozent. Damit wurde die Dividendenrendite im Vergleich zum Vorjahr geschmälert, damals betrug sie noch 2,96 Prozent.

Aktienkursentwicklung und reale Rendite im Vergleich

Im Zeitraum von 5 Jahren ist der Airtel Africa-Kurs via London 276,14 Prozent gestiegen. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) hat mit 2.146,32 Prozent stärker zugenommen als der Airtel Africa-Kurs.

Airtel Africa- Dividendenprognose

Für das Jahr 2027 sehen FactSet-Analysten eine Erhöhung der Dividende auf 0,08 USD voraus. Für die Dividendenrendite würde dies laut FactSet-Schätzungen einen Zuwachs auf 1,76 Prozent bedeuten.

Airtel Africa-Kerndaten

Die Marktkapitalisierung des FTSE 100-Unternehmens Airtel Africa steht aktuell bei 11,642 Mrd. GBP. Airtel Africa weist aktuell ein KGV von 24,83 auf. Im Jahr 2026 erzielte Airtel Africa einen Umsatz von 4,787 Mrd.GBP sowie ein EPS von 0,14 GBP.

Redaktion finanzen.net