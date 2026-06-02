FTSE 100-Titel Airtel Africa-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Airtel Africa-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Rentable Airtel Africa-Investition?

Investoren, die vor Jahren in Airtel Africa-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurde die Airtel Africa-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 1,23 GBP wert. Bei einer Investition in Höhe von 100 GBP zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 81,500 Airtel Africa-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 02.06.2026 auf 3,35 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 272,70 GBP wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 172,70 Prozent gesteigert.

Airtel Africa markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 12,86 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net