FTSE 100-Titel Alliance Trust-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Alliance Trust-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Wer vor Jahren in Alliance Trust eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse LSE Handel mit der Alliance Trust-Aktie statt. Der Schlusskurs der Alliance Trust-Anteile betrug an diesem Tag 9,91 GBP. Bei einem Alliance Trust-Investment von 1.000 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 100,908 Alliance Trust-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Alliance Trust-Papiere wären am 29.10.2026 1.380,42 GBP wert, da der Schlussstand 13,68 GBP betrug. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 38,04 Prozent gesteigert.
Alliance Trust wurde jüngst mit einem Börsenwert von 4,96 Mrd. GBP gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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