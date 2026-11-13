FTSE 100-Titel Alliance Trust-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Alliance Trust von vor 10 Jahren eingefahren
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Alliance Trust-Aktie Anlegern gebracht.
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Das Alliance Trust-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Alliance Trust-Aktie bei 5,75 GBP. Bei einer 100-GBP-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 17,391 Alliance Trust-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 240,00 GBP, da sich der Wert einer Alliance Trust-Aktie am 12.11.2026 auf 13,80 GBP belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 140,00 Prozent zugenommen.
Der Börsenwert von Alliance Trust belief sich zuletzt auf 5,00 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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