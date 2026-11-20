Rentabler Alliance Trust-Einstieg?

Wer vor Jahren in Alliance Trust-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurden Alliance Trust-Anteile an der Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 12,66 GBP. Bei einem Investment von 1.000 GBP in die Alliance Trust-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 78,989 Alliance Trust-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1.055,29 GBP, da sich der Wert einer Alliance Trust-Aktie am 19.11.2026 auf 13,36 GBP belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 5,53 Prozent vermehrt.

Zuletzt ergab sich für Alliance Trust eine Börsenbewertung in Höhe von 4,83 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net