FTSE 100-Titel Alliance Trust-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Alliance Trust von vor einem Jahr eingebracht
Wer vor Jahren in Alliance Trust-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 1 Jahr wurden Alliance Trust-Anteile an der Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 12,66 GBP. Bei einem Investment von 1.000 GBP in die Alliance Trust-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 78,989 Alliance Trust-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1.055,29 GBP, da sich der Wert einer Alliance Trust-Aktie am 19.11.2026 auf 13,36 GBP belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 5,53 Prozent vermehrt.
Zuletzt ergab sich für Alliance Trust eine Börsenbewertung in Höhe von 4,83 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Alliance Trust
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Alliance Trust
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen